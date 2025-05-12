Украинские провокации в Польше на 9 мая были настолько дерзкими, что в них невозможно поверить, написал журналист Myśl Polska. В канун праздника он решил съездить в Варшаву, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и к монументу на мемориальном кладбище советских воинов и описал, что там происходило. Украинские активисты и их польские сторонники оскорбляли посетителей с помощью мегафонов, выкрикивая различные лозунги и включая громкую музыку.

«То, что я увидел за два часа пребывания в этом месте, не укладывается в голове. На протяжении трех лет мы наблюдаем недопустимое поведение на кладбище советских солдат в Варшаве», - написал редактор.

Также отмечается, что полиция не предпринимала никаких действий, а на защиту кладбища от мародерства встали активисты.

«Демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки. Активисты легли на землю, накрылись грязными простыням», — говорится в публикации.

В боях на польской территории погибли 600 тысяч солдат Красной армии. Советским солдатам помогали первая и вторая армии Войска Польского. Солдаты боролись не за коммунизм, а за свободу и достоинство Польши.

В Польше были установлены памятники благодарности советским военнослужащим. В 1992 году был подписан Договор о дружбе и добрососедском сотрудничестве с Россией, а потом начались процессы декоммунизации и сноса памятников.