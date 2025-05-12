В Верховном суде в Аргентине нашли коробки с нацистской пропагандой

Коробки с нацистской пропагандой и другими документами, которые были вывезены в Аргентину в 1941 году, были случайно найдены в здании Верховного суда страны. Об этом сообщила газета La Nación.

Во время подготовки к переезду из-за запланированных ремонтных работ сотрудники наткнулись на коробки. Внутри были обнаружены нацистские пропагандистские материалы, а также паспорта.

Судья Орасио Росатти приказал изучить найденные документы. С его слов, они могут помочь в изучении деятельности нацистов в Аргентине.

В суде установили, что коробки были доставлены в страну 20 июня 1941 грузом, который отправило в Аргентину посольство Германии в Японии. По словам дипломатов, внутри находятся личные вещи сотрудников дипмиссии. Однако таможня Аргентины остановила данный груз для проверки. После нахождения пропагандистских материалов дипломаты Германии попросили вернуть груз в Японию, но суд Буэнос-Айреса решил конфисковать их, а после этого передать дело и все приложенные материалы Верховному суду.

В конце прошлого месяца в архиве показали челюсть Гитлера. Она считается главным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не сбежал в другую страну.