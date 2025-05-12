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Лучшие спортсмены страны выступили в спектакле «Лед, Пламя, Победа»

В основе сюжета рассказ о судьбах трех девушек, которые ждут с войны своих героев - летчика, танкиста и моряка.
Наталия Жадько 2025-05-12 19:53:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Грандиозный гала-концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел во дворце Ирины Винер. На одной сцене оказались звезды художественной гимнастики и лучшие фигуристы. Каждый номер без преувеличения - благодарность тем, кому мы обязаны миром. Приняли участие в концерте и воспитанницы Пансиона Министерства обороны.

Курсанты Московского военно-музыкального училища имени Халилова своим выступлением открыли один из самых необычных праздничных концертов. На сцене Дворца Ирины Винер - звезды художественной гимнастики, а на льду, одновременно с ними выступают  лучшие российские фигуристы. Два вида спорта объединили, чтобы создать необычный спектакль «Лед, Пламя, Победа».

«"Пламя, Лед, Победа" - это и несчастье, и Победа, жар, который задали наши бойцы, когда воевали и спасли весь мир. Поэтому такая идея пришла. Мы с Ильей Авербухом сделали вот этот спектакль», - рассказала заслуженный тренер Российской Федерации Ирина Винер.

В основе сюжета рассказ о самой кровопролитной войне в истории человечества через судьбы трех девушек, ждущих своих героев - летчика, танкиста и моряка. В главных ролях четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина и абсолютная чемпионка Европы Арина Аверина, чемпионка мира Лала Крамаренко и другие звезды отечественного спорта. Каждая сцена посвящена всем, кто ковал Победу долгих 1418 дней и ночей.

Летчики, партизаны, моряки, пехотинцы. Во время каждого выступления на экранах демонстрировали кадры кинохроники. Звучали знакомые и всеми любимые песни военных лет. Один из самых пронзительных номеров посвящен блокаде Ленинграда. Трогательное стихотворение прочитала воспитанница Пансиона Министерства обороны. Ученицы приняли участие и в других номерах, а в зале их поддерживали сокурсницы.

«Я считаю, что все выступления передавали тему этого концерта, все было идеально спланировано и подготовлено. Все очень понравилось и я бы хотела, чтобы такие мероприятия проводились чаще», - призналась воспитанница Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства Обороны Российской Федерации» Полина Коваленко.

Воспитанницы пришли не с пустыми руками - девушки подготовили праздничные открытки и вручили их одним из самых главных гостей гала-концерта - участникам специальной военной операции. Тем, кто сегодня, как их деды и прадеды 80 лет назад, героически защищает Родину от врага.

«Я горжусь тем, что в нашей Родине, в нашей России есть такие патриоты, есть такие ребята», - сказал участник СВО с позывным Каскадер.

Искреннему и трогательному рассказу о героизме, стойкости, свободе и, конечно, Победе зал аплодировал стоя.

#фигурное катание #день победы #Гала-концерт #гимнастика #ирина винер #Пламя, Лед, Победа
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