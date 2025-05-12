Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам, сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины. Документ был одобрен Радой в минувший четверг, 8 мая.

Отмечается, что с этого момента также начнется полноценная работа инвестиционного фонда.

«Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера», - говорится в сообщении украинского парламента в Telegram.

По словам депутата Госдумы России Алексея Журавлева, эта сделка официально лишила Украину экономического суверенитета, ее народу больше не принадлежат полезные ископаемые страны. Газета Washington Press отмечала, что точно никто не знает реальную ценность украинских ресурсов.