Анчелотти назначен на пост главного тренера сборной Бразилии

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу. О громком назначении сообщил президент Бразильской конфедерации Эдналдо Родригес. По его мнению, привлечение Анчелотти - это стратегических шаг.

«Это заявление миру о том, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале. Он величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет величайшую национальную сборную на планете», - цитирует Родригеса пресс-служба Бразильской конфедерации в соцсети Х.

Контракт с наставником рассчитан до 2026 года. Анчелотти будет готовить бразильцев к отборочным матчам против Эквадора и Парагвая в июне.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала», который он возглавляет в настоящий момент.

Карло Анчелотти 65 лет, «Реал» он тренирует с 2021 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза команда выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира.

Помимо этого, в послужном списке итальянца целая россыпь великих клубов, включая «Милан», «Ювентус», «Наполи», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и прочие.