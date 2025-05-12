Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко

Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе Мариинского театра, прима-балериной которого Алла Евгеньевна была. О смерти легендарной танцовщицы стало известно сегодня, 12 мая.

В Мариинском театре назвали артистку лицом эпохи, отметив, что ее имя навсегда останется в истории балета.

«Алла Осипенко смогла найти собственный язык, особый ключ к проживанию, осмыслению партий, она всегда стремилась к новому и успешно покоряла вершину за вершиной», - говорится в сообщении пресс-службы.

Дату и место прощания определят позже. В середине июня балерине должно было исполниться 93 года.

Алла Евгеньевна родилась в 1932 году в Санкт-Петербурге. С 1950 по 1971 год балерина служила в Мариинском театре, где исполнила легендарные роли Одетты-Одиллии, Хозяйки Медной горы, Никии, Раймонды и др. После Алла Осипенко трудилась в качестве преподавателя в российских труппах, а также работала с балеринами Италии, Франции, Канады и США.