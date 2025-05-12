Мантуров: в России до 2036 года на воду спустят более 1,6 тыс. судов

Более 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники будут построены на российских верфях до 2036 года. Это предусмотрено базовым сценарием стратегии развития судостроительной промышленности РФ, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с главой правительства.

«Учтена динамика выбытия действующих судов, большинство из которых построены в 70-80-е годы прошлого века. Их ритмичное замещение на современные технологичные изделия является главным вызовом для отечественного судостроения», - сказал Мантуров.

В приоритете суда для освоения Северного морского пути, подчеркнул первый вице-премьер. Кроме того, акцент в стратегии сделан на крупнотоннажные проекты, включая производство танкеров для перевозки газа и нефти.

Особое внимание, как и прежде, будет уделяться постройке новейших ледоколов, подчеркнул Мантуров. По большинству направлений сформированы необходимые заделы, которые позволяют наращивать темпы строительства, уточнил он.

Отдельно Денис Мантуров остановился на вопросе импортозамещения иностранного комплектующего оборудования. Сейчас над этим работают отечественные предприятия. В целях эффективной эксплуатации флота предусмотрено развитие судоремонтных центров.

Ранее стало известно о прибытии в порт Мурманска новейшего атомного ледокола «Якутия», который построили на верфях в Санкт-Петербурге. Ледокол заложили в мае 2020 года. Универсальный ледокол работает на трассах Северного морского пути. Судно в длину больше 170 метров, а в высоту - с 20-этажный дом.