Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Глава региона рассказал о новых технологиях в текстильной промышленности и запуске двух уникальных предприятий.

Глава региона рассказал, что запущено первое производство мембранных тканей полного цикла, включая материалы и одежду, в том числе для Вооруженных сил.

Открыто первое в стране прядильное производство из переработанных текстильных отходов, что снижает нагрузку на полигоны. В Иваново строится крупный завод дорожной техники от компании «Профессионал», которая вошла в пятерку мировых производителей карьерных ковшей.

Строится крупный завод по производству дорожной техники, что способствует росту ВВП. Малый бизнес составляет свыше трети экономики региона, и область входит в пятерку по этому показателю.

В области реализуются меры семейной политики, включая улучшение здравоохранения и ремонт детских садов.

Президент в свою очередь обратил внимание на низкую обеспеченность врачами в регионе. Воскресенский отметил, что малые города в России теряют население из-за низких доходов и недостаточной инфраструктуры.