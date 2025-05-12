Умерла актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

Актриса Ольга Моховая умерла 11 мая в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на ее сайте, а также в неофициальном сообществе Театра имени Моссовета.

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас», - говорится в сообщении.

Причины смерти и место прощания не уточняются.

Моховая была режиссером-постановщиком спектакля «Вдовий пароход». Следующий показ 22 июня в Музее-театре «Булгаковский дом» будет посвящен ее памяти.

Кроме того, артистка работала на радио «Книга» и радио «Вера». Она руководила театральной студией «На колесах» в детском хосписе «Дом с маяком». Была арт-волонтером и сотрудничала с московским Театром Луны.

Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве. После окончания школы поступила на экономический факультет ВГИК им. С.А. Герасимова. Окончила ВТУ им. Б.В. Щукина. Работала на киностудии «Мосфильм» и в Театре имени Моссовета. Исполняла роли в спектаклях «Иисус Христос - суперзвезда», «Ночь нежна», «Путешествие дилетантов», «Шиворот-навыворот», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Снималась в фильмах и сериалах «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38». Работала актрисой дубляжа, озвучила мультсериал «Кенгуренок Рокко» и фильм «Дом из песка и тумана».

В последние годы Ольга Моховая занималась авторскими проектами, режиссурой и драматургией. Автор музыкально-героической драмы «Чертополох».