FPV-дроны «Рубикона» подбили 16 украинских беспилотников

В зоне специальной операции расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» подбили 16 украинских БПЛА. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Целью наших дроноводов стали вражеские беспилотники различных образцов. Среди них - «Фурия», «Лелека», «Домаха», «Гор», «Мара», FlyEye и Shark-M.

Ранее МО РФ рассказывало, как расчеты FPV-дронов «Рубикона» уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. Вражескую РСЗО сожгли на Донецком направлении.

До этого российские беспилотники уничтожили бронетранспортер MaxxPro.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.