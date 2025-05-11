Главы МИД Украины Андрей Сибига своими высказываниями сдал союзников киевского режима, причастных к ударам по России. Такое заявление сделал сенатор Андрей Климов.

По его словам, украинский дипломат высказывался о готовности Киева к перемирию сроком не менее 30 дней. Климов также напомнил о нюансах, со стороны Москвы, которые были проигнорированы киевским режимом.

«Сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас... Ну а если российские нюансы в "мирных инициативах" врагов нашей Родины учтены не будут, то Москве же предлагаются новые западные страшилки», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в течение действовавшего с 8 по 10 мая перемирия боевики ВСУ нарушили режим прекращения огня 9 318 раз.