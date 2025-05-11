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Китай призвал Пакистан и Индию соблюдать прекращение огня

Министр Ван И пообщался с коллегой Исхаком Даром и советником премьер-министра по нацбезопасности Аджитом Довалом.
Марина Крижановская 2025-05-11 04:09:19
© Фото: Faisal Bashir Keystone Press Agency Globallookpress

Министр иностранных дел Китая Ван И обратился с призывом к Индии и Пакистану. Китай ждет от обеих стран предотвращения конфликта в регионе Джамму и Кашмир, а также соблюдения режима прекращения огня.

«Китай ожидает и поддерживает скорейшее прекращение огня между Пакистаном и Индией. Обе стороны должны вместе его соблюдать сразу после того, как достигнут этого. Чтобы избежать возобновления конфликта», - сообщил глава китайского МИД. его цитирует пресс-служба ведомства.

Накануне он провел телефонные переговоры с главой МИДа Пакистана Исхаком Даром и Индии - советником премьер-министра по нацбезопасности Аджитом Довалом.

Ван И считает, что мир ждет сохранения мира между ядерными державами. Также Пекин готов всячески содействовать стабильности в регионе Южной Азии.

Немногим ранее Дели обвинил Пакистан в многократном нарушении режима прекращения огня. Уточнялось, что вечером 10 мая генеральные директора военных операций обеих стран достигли такой договоренности.

С 22 апреля две страны живут в напряжении после произошедшего в Пхалгаме теракта, унесшему жизни не менее 25 человек.

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