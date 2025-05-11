Песков: гости Москвы стали свидетелями нарушения перемирия Киевом

Вся Москва, включая гостей российской столицы, стала свидетелями нарушения Киевом объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия — атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины», – сказал Песков.

Ранее то же самое отметил в своей речи и Путин, выступая перед журналистами в Малахитовом зале Кремля.

Главной темой пресс-конференции российского лидера стало предложение Украине прямых переговоров без предварительных условий.