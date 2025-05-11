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Песков: гости Москвы стали свидетелями нарушения перемирия Киевом

Власти Украины никак не отреагировали на предложение России прекращения огня в честь 80-летия Победы.
Константин Денисов 2025-05-11 04:10:04
© Фото: Игорь Маслов РИА Новости

Вся Москва, включая гостей российской столицы, стала свидетелями нарушения Киевом объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия — атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины», – сказал Песков.

Ранее то же самое отметил в своей речи и Путин, выступая перед журналистами в Малахитовом зале Кремля.

Главной темой пресс-конференции российского лидера стало предложение Украине прямых переговоров без предварительных условий.

#Украина #Владимир Путин #Дмитрий Песков #перемирие
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