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Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

Как отметила депутат Оксана Дмитриева, он был талантливым и опытным и самостоятельно принимал правильные решения, не веря мифам, которые звучали в 90-е годы.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 21:37:01
© Фото: Андрей Стенин РИА Новости

Экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет. Об этом написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех кого я встречала и была знакома», - говорится в опубликованном сообщении.

По словам Дмитриевой, Геращенко обладал талантом, интуицией и опытом, благодаря которым принимал правильные решения. Она отметила, что решения эти были самостоятельными и что бывший глава ЦБ не верил мифам, которые навязывали людям в 90-е годы.

#в стране и мире #Трагедия #Центробанк #Виктор Геращенко
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