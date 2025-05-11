Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

Экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет. Об этом написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех кого я встречала и была знакома», - говорится в опубликованном сообщении.

По словам Дмитриевой, Геращенко обладал талантом, интуицией и опытом, благодаря которым принимал правильные решения. Она отметила, что решения эти были самостоятельными и что бывший глава ЦБ не верил мифам, которые навязывали людям в 90-е годы.