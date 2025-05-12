Выше любого донецкого террикона стоит курган, откуда в 1943-м началось освобождение Донбасса. Дальше и громче любого заводского гудка этого рабочего края разносится слава высоты. На немецких картах она была обозначена цифрой 278. В День Победы на Саур-Могилу идет неиссякаемый поток людей.

Как вспоминали участники штурма Саур-Могилы 43 года, самое страшное было, когда немцы кидали со склона гранаты, они подпрыгивали и взрывались. А когда высота была взята, оказалось что у наших бойцов нету флага. Тогда вместо него они использовали окровавленную гимнастерку командира. Этот сюжет изображен на горельефе у подножия кургана.

Тогда история повторилась. Высота переходила из рук в руки, пока ополченцы Донецкой республики не отбили ее у ВСУ, не дав отрезать себя от России. Тогда бои были тоже ожесточенные. Саур-Могила это еще и связь поколений. Тут вместе с красноармейцами похоронены нынешние добровольцы. В День Победы отдают дань памяти и уважения всем защитникам.

«Гордость за наш народ, за его силу. А еще здесь лежит наш знакомый погибший в 2014 году. Еще гордость за сегодняшних ребят, которые настоящие потомки, которые как тогда отстояли. И благодарность за то, что я смогла родить дочь и она идет по этой мирной земле», - поделилась жительница Макеевки Татьяна Скорик.

А Эдуард Прохоров пришел на Саур-Могилу с портретами своих сыновей. Младший погиб в ополчении. Старший уже на СВО.

«Старший сын Данил, после гибели своего брата сказал: мне будет стыдно смотреть в глаза тебе, отцу, так ты воюешь, и своему брату. И несмотря ни на что, двое деток маленьких, он пошел добровольцем. Не мобилизованным, а именно добровольцем. А Егор младший, он с 15 года воевал», - рассказал доброволец.

Вся семья Эдуарда не приняла госпереворот на Украине и в 14-м году они отправились защищать молодую республику, а еще право на свою историю.

«Вообще я проживал в Москве. Когда началась военная операция против Донецкой республики, я оставил всё в Москве, забрал семью и приехал сюда. Потому что у меня здесь мама», - поделился Прохоров.

Николай, с позывным Град в 14-м году охранял подступы к Саур-Могиле. В бою был ранен, но врага его отряд не пропустил. Плотность артиллерийского огня была такой, что бойцы об осколки на земле рвали обувь.

«Мы встретили 260 единиц техники, остановили. Пробежали мимо танков 9 человек. Все выжили», - рассказал доброволец с позывным Град.

Восстановленный после боев монумент торжественно открыли в 22-м году. Подвиг ополченцев ДНР нашел отражение в новых горельефах, рядом с изображениями предков-победителей. Дед Людмилы Черемисиновой в сорок третьем брал высоту. 9 мая она принесла портрет на место его подвига.

«Это мой дедушка. Он во время войны начинал с Курска и освобождал как раз Саур-Могилу. Освобождал наш Донецк. Я привела его, говорю, посмотришь где ты воевал», - сказала жительница Донецка.

В память о защитниках на Саур-Могиле развернули самое большое в мире двухсотметровое Знамя Победы. Те, кто помнит как его водружали над Рейхстагом принимают поздравления дома. Григорий Павлович Верланов был призван на службу в 39-ом. Дембель отгулять не успел, как началась война. Она застала пехотинца в Киеве. Потом отступление. А дальше Битва за Сталинград и освобождение Европы. Победу встретил в Потсдаме.

«Командование высшее собрало нас: война, товарищи, закончилась. Аплодисменты, аплодисменты, рады были. Целовались, обнимались. Гражданский народ к нам подошел, целовали война закончилась нам теперь жить хорошо», - вспомнил ветеран.

В свои 108 лет ветеран интересуется ходом СВО. Говорит, душа его на передовой.

Еще один донецкий ветеран - Иннокентий Пантелеймонович Румянцев 14-летним мальчишкой в Забайкалье заготавливал лес для нужд фронта и перегонял лошадей в кавалерийский полк. В 44-ом отправился на войну с Японией. В Маньчжурии был разведчиком. Искал замаскированные японцами колодцы, чтобы распечатать их для снабжения наступающей Красной Армии водой и считал силы противника. На 16-летнего подростка японцы внимания не обращали.

«Вот я там и лазал. Возле их машин там лажу, и уходил с хорошей разведкой. И докладывал: были силы, не было сил и какие силы были», - рассказал Румянцев.

Ветеран тоже верит в скорую победу в СВО и наступление мирной жизни в республике. И она приближается. 9 мая в Донецке возобновил работу железнодорожный вокзал. Туда прибыла первая за 11 лет электричка из Дебальцево. Также из Донецка теперь можно доехать до станции Успенская - это на границе с Ростовской областью.

А под Шахтерском, это тоже в ДНР, бойцы группировки войск «Центр» показали пример созидания и сохранения исторической памяти. Там восстановили братскую могилу солдат Великой Отечественной. Под монументом похоронены почти пятьсот бойцов 4 гвардейской дивизии. Их потомки говорят, сердце кровью обливалось, когда всякий раз проезжали мимо разрушенного памятника.

«При реставрации мы увидели, что во время боев в 2014 году солдаты ВСУ стреляли в него, пули находили от автомата в нем, вандальское отношение было к нему», - рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Виталий Мясников.

Дань уважения подвигу ветеранов в День Победы - по всей стране. В Херсонской области ко Дню Победы ульяновские десантники восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии.

В Луганске военные поздравили ветеранов. Александр Борисович Баскаков в составе пограничных войск прошел от Кавказа до Вены.

Курская область. 9 мая у морпехов-тихоокеанцев особая миссия в приграничье. Поздравить ветеранов и тружеников тыла. Анне Петровне Дербеневой в сорок первом было всего 11 лет, но она уже понимала, что пришла беда и надо помогать фронту. Работала на заводе по три смены. Ее соседка Мария Федоровна Кобозева приближала Победу у станка на оборонном предприятии. Вместе с подарками Мария Федоровна получила медаль 80 лет Победы и поздравление от президента.

В поселке Коренево, это в двадцати километрах от линии соприкосновения, жители принесли цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Как принято у сельчан на День Победы, там еще и спели под гармошку.

Впрочем, не везде было так спокойно. За время объявленного Россией перемирия противник пять раз пытался перейти границу. Всего ВСУ совершили 37 неудачных атак и свыше 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Наша армия отвечала зеркально.

Однако некоторые солдаты ВСУ оказались умнее главнокомандующего и воспользовались шансом сдаться в плен и получить надежду вскоре вернуться к семьям.

Накануне Дня Победы состоялся обмен пленными по формуле 205 на 205. И главный праздник страны наши бойцы встретили дома. 9 мая в спокойной обстановке смогли отметить и спасенные жители Курской области. Их из-под обстрелов помогли эвакуировать курский имам Иса и настоятель суджанского храма отец Евгений.

В преддверии праздника волонтеры привезли ему ценный дар: икону Праведной Анны, написанную греческими мастерами. Первый шаг к восстановлению Свято-Троицкой церкви в разрушенной Судже.

9 мая снова едут на передовую, везут гуманитарную помощь и подарки нашим бойцам. Люди разных конфессий плечом к плечу за одну страну и единые ценности. Своим трудом приближают уже новую победу.