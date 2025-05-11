МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ростовской области школьник спас девушку от похитителя

Преступник скрылся, вместе с ним в машине находился еще один человек.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 17:35:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

В Ростовской области мальчик спас девушку, которую пытались похитить. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Преступник подошел к 19-летней девушке и схватил ее сзади, сообщает aif.ru. Жертва начала кричать и попыталась вырваться. Все это увидел проходящий мимо школьник. Он подошел  и попытался помочь девушке.

Несостоявшийся похититель тут же скрылся. Уточняется, что он уехал на машине Datsun, в которой, кроме него, был еще один человек. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

#в стране и мире #преступление #похищение #школьник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 