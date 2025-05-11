В Ростовской области школьник спас девушку от похитителя

В Ростовской области мальчик спас девушку, которую пытались похитить. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Преступник подошел к 19-летней девушке и схватил ее сзади, сообщает aif.ru. Жертва начала кричать и попыталась вырваться. Все это увидел проходящий мимо школьник. Он подошел и попытался помочь девушке.

Несостоявшийся похититель тут же скрылся. Уточняется, что он уехал на машине Datsun, в которой, кроме него, был еще один человек. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.