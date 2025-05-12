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Миллионы людей в строю: как прошла акция «Бессмертный полк»

Многотысячные шествия провели не только в России, но и за ее пределами.
Роман Гальперин 2025-05-12 02:03:01
© Фото: Irina Motina, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В День Победы по всей России миллионы людей с портретами своих героев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Шествие состоялось даже в самой холодной точке планеты - на станции «Восток» в Антарктиде.

Акцию провели не только на земле, но и в небе. Самолеты с портретами участников Великой Отечественной войны пролетели над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутом.

В очном формате «Бессмертный полк» прошел в 60 городах. Там, где это не позволяли меры безопасности, устроили акцию в онлайн-формате.

Шествие состоялось и за пределами России. В разных странах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.  

Подробнее о том, как провели акцию «Бессмертный полк», смотрите в репортаже Романа Гальперина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #9 мая #день победы #Бессмертный полк #акция #Шествие
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