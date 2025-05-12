Миллионы людей в строю: как прошла акция «Бессмертный полк»

В День Победы по всей России миллионы людей с портретами своих героев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Шествие состоялось даже в самой холодной точке планеты - на станции «Восток» в Антарктиде.

Акцию провели не только на земле, но и в небе. Самолеты с портретами участников Великой Отечественной войны пролетели над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутом.

В очном формате «Бессмертный полк» прошел в 60 городах. Там, где это не позволяли меры безопасности, устроили акцию в онлайн-формате.

Шествие состоялось и за пределами России. В разных странах с портретами героев прошли десятки тысяч человек.

Подробнее о том, как провели акцию «Бессмертный полк», смотрите в репортаже Романа Гальперина для программы «Главное с Ольгой Беловой».