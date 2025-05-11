На этой неделе весь мир пристально наблюдал за празднованием 9 Мая в России и за словами, которые прозвучали на Красной площади. Ни один западный телеканал не пропустил торжественное событие. Кто-то реагировал восторженно, а кто-то бился в злобе.

Никого не оставило равнодушным и присутствие иностранных лидеров в Москве. Например, бразильская газета O Globo написала, что празднование Дня Победы стало своего рода «конференцией», позволяющей встретиться странам со схожими взглядами.

Были и угрозы в адрес тех, кто решил приехать в российскую столицу. С ними в том числе выступила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом словами дело не закончилось.

Так, прибалтийские страны закрыли небо для самолетов словацкого премьер-министра и сербского президента. Но Роберт Фицо и Александр Вучич преодолели барьеры.

От прибалтов не отстают и враги покрупнее. На День Победы в Германии запретили песни военных лет, а также советскую и российскую символику.

Однако все эти препятствия не остановили тех, кто чтит подвиг освободителей от немецко-фашистских захватчиков.

Подробнее о том, как на Западе отреагировали на празднование Дня Победы, смотрите в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».