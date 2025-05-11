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Ушел из жизни пианист Юрий Слесарев

Артист умер 10 мая, коллектив Центральной музыкальной школы выразил соболезнования его близким, друзьям и коллегам.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 15:59:20
© Фото: Олег Макаров, РИА Новости

Пианист, народный артист России Юрий Слесарев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила Центральная музыкальная школа - Академия исполнительского искусства.

«ЦМШ-АИИ с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», - говорится в телеграм-канале учебного заведения.

Коллектив школы выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам умершего.

Артист родился в Евпатории 22 августа 1947 года. Он учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и уже в студенческие годы стал дипломантом международных конкурсов в Лидсе и имени Чайковского, лауреатом Всесоюзного конкурса в Таллине, а после - лауреатом Международного конкурса в Монтевидео.

С 1973 года он преподавал в Московской консерватории, проводил мастер-классы в России и за рубежом, был членом жюри престижных музыкальных конкурсов. Также с конца 1960-х годов он активно участвовал в концертах, исполняя произведения классиков и современных композиторов.

#в стране и мире #Трагедия #народный артист #пианист #юрий слесарев
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