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Путин прослезился при просмотре фрагментов нового фильма о войне

Президента растрогали кадры киноленты о защитниках Брестской крепости.
Сергей Лебедев 2025-05-11 15:42:04
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Российского лидера Владимира Путина растрогали кадры нового фильма о подвиге защитников Брестской крепости. Пронзительные кадры с главой государства в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Павел Зарубин.

«Что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне», - отметил журналист.

Как сообщает Life, во время просмотра отрывков киноленты у российского лидера проступили слезы.

Напомним, ранее президент Владимир Путин выступил перед участниками просветительского марафона «Знание. Первые». На мероприятии он посмотрел фрагменты фильма «В списках не значился». После этого глава государства пообещал ознакомиться с картиной полностью.

#в стране и мире #фильм #Владимир Путин #Президент
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