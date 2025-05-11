Эксперт рассказала, почему нельзя шутить в разговоре с мошенниками

Если при разговоре удалось раскусить мошенника не следует вести диалог в шуточной форме. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», - приводит ее слова ТАСС.

Как рассказала Храпунова, злоумышленники записывают голос и интонацию, чтобы в дальнейшем использовать в мошеннических схемах. При генерации дипфейков используются живые источники данных. Для этого следует сразу бросать трубку.

Ранее в МВД России предупредили о мошеннической схеме с рассылкой поддельных штрафов.