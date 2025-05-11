Нелегальные гонки в Иркутской области обернулись гибелью 17-летней девушки

Нелегально организованные в Иркутской области автогонки обернулись трагедией - погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«Инцидент произошел сегодня ночью на 9 км автодороги "Ангарск-Тальяны". По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, и другую автомашину, после чего съехал с дороги. В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП, еще два пешехода были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На момент инцидента, водитель сбившего людей автомобиля был трезв.

В СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ и ст. 238 УК РФ (Нарушение ПДД и выполнение работ без соответствий требованиям безопасности - Прим. Ред.). Правонарушителям грозит до пяти лет тюрьмы, а также лишение водительских прав.