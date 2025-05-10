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Добровольцам БАРС вручили Ордена Мужества и медали «За храбрость»

Личный состав добровольческих подразделений удостоен таких наград, как Орден Мужества, медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За храбрость» и «Воин- доброволец».
2025-05-10 05:22:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Государственные и ведомственные награды в зоне специальной военной операции вручили добровольцам сразу нескольких отрядов БАРС группировки войск «Южная».

За успешное выполнение боевых задач они удостоены Ордена Мужества, медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», а также медалей «За храбрость» и «Воин- доброволец».

«Мы ведем активные оборонительные действия в районе Соледара. Беспрерывные попытки противника отбить территорию. Мы, естественно, этого им не позволяем», - заявил командир отряда БАРС с позывным Ставр.

Награды вручал полковник Сергей Дроздов - представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.

Он поблагодарил бойцов за самоотверженность и мужество, за высокий профессионализм и личный вклад в общее дело.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#награждение #ордена #медали #СВО #группировка войск «Южная»
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