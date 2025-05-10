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В немецкой психбольнице для преступников вспыхнул бунт

Несколько пациентов забаррикадировались и устроили пожар.
Сергей Лебедев 2025-05-10 16:22:47
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

На западе Германии в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников произошел бунт. Там несколько пациентов забаррикадировались и устроили пожар. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в общине Бедбург-Хау. Все началось с заключенного, который напился и заперся в одном из помещений.

«До сих пор совершенно неясно, как он заполучил алкоголь в особо охраняемой зоне», - отмечается в публикации.

Позже к нему присоединились еще несколько пациентов клиники. Спустя некоторое время бунтовщики сдались, испугавшись большого числа полицейских.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства бунта.

#в стране и мире #Германия #баррикады #бунт #психиатрическая больница
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