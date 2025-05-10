В немецкой психбольнице для преступников вспыхнул бунт

На западе Германии в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников произошел бунт. Там несколько пациентов забаррикадировались и устроили пожар. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в общине Бедбург-Хау. Все началось с заключенного, который напился и заперся в одном из помещений.

«До сих пор совершенно неясно, как он заполучил алкоголь в особо охраняемой зоне», - отмечается в публикации.

Позже к нему присоединились еще несколько пациентов клиники. Спустя некоторое время бунтовщики сдались, испугавшись большого числа полицейских.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства бунта.