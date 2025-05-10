ООН проверяет информацию об арестах на праздновании 9 Мая в Киеве

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверяет информацию об арестах в Киеве во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились», - заявили агентству в УВКПЧ .

Напомним, накануне в украинской столице полицейские задержали пенсионерку за советскую пилотку с красной звездой, которая признана в стране «запрещенной символикой». Инцидент произошел у Вечного огня в парке Вечной Славы, куда женщина пришла почтить память сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

Сначала правоохранители просили снять головной убор. Но, когда пенсионерка отказалась это сделать, ее доставили в участок. Дальнейшая судьба женщины неизвестна.