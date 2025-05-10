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В Подмосковье два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома

Предварительно четыре человека распивали спиртные напитки, один из них решил продемонстрировать гранату.
Игнат Далакян 2025-05-10 11:59:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В подмосковном Лосино-Петровском два человека погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, четыре человека в квартире распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из них решил продемонстрировать другому гранату.

«Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте», - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле у прокуратуры Московской области.

#взрыв #Подмосковье #граната #погибли
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