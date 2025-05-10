В Подмосковье два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома

В подмосковном Лосино-Петровском два человека погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, четыре человека в квартире распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из них решил продемонстрировать другому гранату.

«Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте», - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле у прокуратуры Московской области.