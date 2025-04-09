В Китае 20 человек погибли в результате пожара в доме престарелых

В северной части Китая загорелся дом престарелых, в результате погибли 20 человек. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, инцидент произошел во вторник, 8 апреля, в 16.00 мск. Пожар вспыхнул на территории уезда Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй.

«По состоянию на 03.00 (22.00 мск. - Прим. ред.) в среду 20 человек были подтверждены погибшими», - говорится в материале.

Как отмечает новостное агентство HK01, оставшихся клиентов дома престарелых перевезли в ближайшую больницу для обследования.

Точная причина трагедии не установлена.