Водитель задержанного со взрывчаткой авто заявил, что ехал в Пятигорск

Водитель микроавтобуса, в котором перевозилось более 500 килограмм взрывчатки, рассказал, что держал путь в Пятигорск.

По словам Евгения Манько, ему поступил заказ перевезти автомобиль из польского города Тересполь, на границе с Белоруссией, в российский Пятигорск в Ставропольском крае. О заказчике он знал только то, что он россиянин и его зовут Алим.

«Я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь. Ко мне обратились для того, чтобы я перевез автомобиль из города Тересполь в город Пятигорск для заказчика. Я согласился, потому что это моя работа», - цитирует его телеканал «Беларусь-1».

Говоря о конечном получателе, водитель отметил, что не контактировал с ним при приеме автомобиля.

«Мне это не важно. Я доставляю автомобиль, скажем так, на внутренний таможенный пост. Там меня встречает таможенник. Я оставляю автомобиль, получаю документы свои как перевозчик», - добавил задержанный.

Прежде в своих показаниях Евгений Манько утверждал, что не знал о взрывоопасном грузе. К нему обратился некий друг из Эстонии с просьбой отвезти автомобиль, который планировалось переделать в автодом, что подтверждается изменениями в конструкции машины.

Машину задержали 6 апреля на пропускном пункте «Брест». В какой-то момент у белорусских таможенников возникли сомнения, и они просканировали автобус специальным устройством. В итоге под обшивкой нашли 580 килограмм пентаэритриттетранитрата.