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Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ

Также в мероприятии примут участие министры иностранных дел государств Центральной Азии.
Константин Денисов 2025-04-09 22:03:20
© Фото: Скриншот видео © Видео: МИД РФ

Глава МИД РФ прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные мероприятия являются традиционными. Главы внешнеполитических ведомств собираются дважды в год. В последний раз такая встреча была в октябре 2024 года в Москве.

Помимо различных актуальных вопросов международного характера, на повестке дня будут находиться переговоры по линии безопасности региона, а также тема празднования 80-летия Победы.

Также главы МИД коснутся и вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества.

Более широкий круг вопросов будет рассмотрен на совещании министров иностранных дел России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

#в стране и мире #СНГ #Лавров #МИД РФ
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