Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ

Глава МИД РФ прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобные мероприятия являются традиционными. Главы внешнеполитических ведомств собираются дважды в год. В последний раз такая встреча была в октябре 2024 года в Москве.
Помимо различных актуальных вопросов международного характера, на повестке дня будут находиться переговоры по линии безопасности региона, а также тема празднования 80-летия Победы.
Также главы МИД коснутся и вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества.
Более широкий круг вопросов будет рассмотрен на совещании министров иностранных дел России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
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