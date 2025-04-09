Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ

Глава МИД РФ прибыл в Алма-Ату для участия в переговорах глав МИД СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные мероприятия являются традиционными. Главы внешнеполитических ведомств собираются дважды в год. В последний раз такая встреча была в октябре 2024 года в Москве.

Помимо различных актуальных вопросов международного характера, на повестке дня будут находиться переговоры по линии безопасности региона, а также тема празднования 80-летия Победы.

Также главы МИД коснутся и вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества.

Более широкий круг вопросов будет рассмотрен на совещании министров иностранных дел России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.