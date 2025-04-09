Российские бойцы смастерили взрывающиеся при перехвате дроны

В зоне специальной операции украинские националисты при помощи средств радиоэлектронной борьбы регулярно пытаются перехватить управление российскими FPV-дронами. Но наши бойцы нашли способ перехитрить противника.

Военнослужащие спецназа «Ахмат» модернизировали беспилотники таким образом, что они сдетонируют при перехвате. БПЛА поднимаются в воздух с подожженным фитилем, который неминуемо активирует боеприпас.

«Стопроцентное срабатывание. Нет вероятности того, что "птица" достанется врагу в качестве трофея, и боевики перехватят какие-то наши технологии, разработки и частоты», - отмечают бойцы.

В мастерской военнослужащие модернизируют сотни FPV-дронов. Их приспосабливают под любую задачу.

Ранее «Звезда» рассказывала, что разработчики отправили в зону специальной операции тысячи уникальных дронов «Овод». Новейший российский беспилотник способен поражать вражеские цели из засады и преодолевать сопротивление систем РЭБ.