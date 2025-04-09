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Гуцул заявила, что ее содержали в худшей тюрьме Молдавии

Сегодня главу Гагаузии перевели под домашний арест.
Константин Денисов 2025-04-09 20:26:16
© Фото: Дмитрий Осматеско РИА Новости

Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее две недели содержали в худшем СИЗО Молдавии. Об этом она рассказала журналистам сразу после своего освобождения.

«Фактически более двух недель находясь в тюрьме, которая считается самой худшей своими условиями содержания. Было морально тяжело и физически», – призналась Гуцул.

Сегодня суд принял решение о замене Гуцул меры пресечения – вместо содержания под стражей она будет находится на домашнем аресте. Сама глава Гагаузии была рада возможности воссоединиться с семьей.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали башкана Гагаузии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева 26 марта.

Ее обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

#в стране и мире #Молдавия #Гагаузия #евгения гуцул
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