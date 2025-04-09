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SHOT: ТЦК разыскивает российского космонавта, который находится на МКС

Бывшего украинского военнослужащего заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.
Константин Денисов 2025-04-09 18:21:52
© Фото: Roscosmosvia, Globallookpress.com

Украинский ТЦК пытается вручить повестку российскому космонавту Александру Зубрицкому, который ранее служил в ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В данный момент Зубрицкий в составе международного экипажа находится на МКС. До 2014 года он проходил службу в украинских войсках, а потом принял решение перейти в ВС РФ.

После этого на Украине возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Госизмена» и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает Life.

Зубрицкий отправился в космос с важной миссией - международный экипаж, в состав которого также входят космонавты из России и США, доставил на станцию копию Знамени Победы.

#космос #Украина #мкс
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