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Заявки на конкурс адаптивной одежды для ветеранов СВО подали 52 региона РФ

Более 160 дизайнеров и производителей из 52 регионов России участвуют в конкурсе «На крыльях». Финал конкурса пройдет на Петербургском экономическом форуме.
2025-04-09 16:29:27
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Организаторы Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» получили более 160 заявок от модельеров и дизайнеров из 52 регионов России. О старте проекта, направленного на поддержку ветеранов СВО, объявил фонд «Защитники Отечества».

Также заявки были получены из Индии и Пакистана, добавили в пресс-службе фонда. Проект реализуется при поддержке Минпромторга, ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. Задача специалистов - разработать удобную, комфортную и качественную одежду для ветеранов, которые после возвращения с боевых действий работают, учатся и занимаются спортом.

Наибольшую активность проявили дизайнеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Томской и Нижегородской областей. Среди участников конкурса - студенты, самозанятые мастера и крупные швейные производства.

Работы принимаются в семи категориях, включая «Спорт и активная жизнь», «Национальный костюм» и «Мирный образ защитника Отечества». Итоги конкурса подведут в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме, где также обсудят перспективы развития рынка адаптивной одежды.

«Идеи и наработки победителей конкурса могут лечь в основу массового производства адаптивной одежды для наших ветеранов. Также важно, чтобы те защитники, которые остались служить в Министерстве обороны, например работать в военкоматах, были обеспечены специализированной формой», - подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Заявки принимаются до 14 апреля на сайте проекта - https://on-wings.ru.

Фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента РФ Владимира Путина для поддержки ветеранов и их семей. Организация помогает в реабилитации, трудоустройстве, адаптации жилья и юридическом сопровождении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Адаптивная одежда
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