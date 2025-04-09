Подросток зарезал 10-летнего ребенка в Московской области

Четырнадцатилетний подросток зарезал 10-летнего ребенка 9 апреля в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровской городской прокуратуры.

Инцидент произошел возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Между сторонами произошел конфликт, и старший ребенок нанес несколько ножевых ранений младшему.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении.

Прокуратура уже выясняет все обстоятельства случившегося. По данному факту было возбуждено уголовное дело.