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Подросток зарезал 10-летнего ребенка в Московской области

Между детьми произошел конфликт, который привел к трагедии.
Константин Денисов 2025-04-09 15:30:33
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Четырнадцатилетний подросток зарезал 10-летнего ребенка 9 апреля в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровской городской прокуратуры.

Инцидент произошел возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Между сторонами произошел конфликт, и старший ребенок нанес несколько ножевых ранений младшему.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении.

Прокуратура уже выясняет все обстоятельства случившегося. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

#в стране и мире #дети #Московская область #убийства
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