Двое детей погибли при обрушении жилого дома в Запорожской области

Два ребенка погибли при обрушении жилого дома в селе Новополтавка в Запорожской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Повреждены 8 квартир, из которых 6 разрушены. Из завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей», - говорится в заявлении.

Ведомство также сообщило, что четырех человек госпитализировали. У них травмы различной степени тяжести.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствия обрушения, продолжается разбор завалов и поиск людей.

На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.