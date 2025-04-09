МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое детей погибли при обрушении жилого дома в Запорожской области

Еще четырех человек госпитализировали с травмами различной тяжести.
Игнат Далакян 2025-04-09 10:15:03
© Фото: МЧС России

Два ребенка погибли при обрушении жилого дома в селе Новополтавка в Запорожской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Повреждены 8 квартир, из которых 6 разрушены. Из завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей», - говорится в заявлении.

Ведомство также сообщило, что четырех человек госпитализировали. У них травмы различной степени тяжести.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствия обрушения, продолжается разбор завалов и поиск людей.

На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.

#в стране и мире #обрушение #дети #Трагедия #погибшие #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 