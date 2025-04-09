Замначальника из Росморречфлота задержали за взятку квартирой

Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника управления Росморречфлота за взятку квартирой. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность должностного лица руководящего звена Федерального агентства морского и речного транспорта, связанная с проявлениями коррупции при оказании государственных услуг в установленной сфере деятельности», - говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2022 год задержанный получал взятки в виде денежных средств и недвижимости от учредителя коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе. Уточняется, что в 2019 году чиновник получил взятку в виде машино-места стоимостью 500 тысяч рублей и квартиры стоимостью восемь миллионов рублей.

В отношении уже бывшего замначальника Росморречфлота возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.