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Замначальника из Росморречфлота задержали за взятку квартирой

Задержанному предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Глеб Владовский 2025-04-09 10:01:53
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника управления Росморречфлота за взятку квартирой. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность должностного лица руководящего звена Федерального агентства морского и речного транспорта, связанная с проявлениями коррупции при оказании государственных услуг в установленной сфере деятельности», - говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2022 год задержанный получал взятки в виде денежных средств и недвижимости от учредителя коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе. Уточняется, что в 2019 году чиновник получил взятку в виде машино-места стоимостью 500 тысяч рублей и квартиры стоимостью восемь миллионов рублей.

В отношении уже бывшего замначальника Росморречфлота возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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