Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил информацию о существовании секретного штаба в немецком Висбадене, в котором западные офицеры, в том числе американские, координировали боевые операции киевского режима против России. Ранее о вовлеченности США в планирование действий ВСУ со ссылкой на источники писало издание The New York Times.

«У нас возникла идея создать на базе оперативный штаб, который бы анализировал планируемые операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, обеспечивал их всем необходимым. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. В Висбадене планировали операции, проводили военные игры», - написал Валерий Залужный на своей странице в Facebook*.

Особо интересных деталей он не добавил. В отличие от The New York Times, которая сделала главной идеей материала - тайное участие Штатов в боевых действиях. Журналисты описала атаки ракетами HIMARS и ATACAMS по российским целям при помощи военных США. Также они рассказали, что американские офицеры координировали действия ВСУ не только в Висбадене, но и непосредственно в Киеве.

Пост Валерия Залужного, скорее, важен другим. Возникает ощущение, что у бывшего главкома ВСУ в контексте разговоров о возможных выборах президента Украины появилось желание напомнить о себе.

«Подтверждение, что он тесно сотрудничал и, вероятно, в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество с натовскими генералами, личные контакты, отношения - это имеет значение для Верховного главнокомандующего. А президент является Верховным главнокомандующим по конституции. Поэтому я думаю, что он считает, что это в плюс», - отметил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Возможно, что предвыборная кампания на Украине уже началась, о чем может свидетельствовать пост Валерия Залужного, и другие публикации. Ясность появится в начале мая. 5 мая - последний день, когда Верховная Рада должна либо продлить военное положение, либо отменить его, без чего выборы президента невозможны.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.