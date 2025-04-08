МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Залужный рассказал о секретном штабе в Висбадене, где готовили атаки на РФ

Не исключено, что экс-главком ВСУ начал готовиться к президентской кампании, напомнив о себе постом про сотрудничество с западными офицерами.
Михаил Сафонов 2025-04-08 22:18:39
© Фото: vzaluzhnyi, Facebook* © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил информацию о существовании секретного штаба в немецком Висбадене, в котором западные офицеры, в том числе американские, координировали боевые операции киевского режима против России. Ранее о вовлеченности США в планирование действий ВСУ со ссылкой на источники писало издание The New York Times.

«У нас возникла идея создать на базе оперативный штаб, который бы анализировал планируемые операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, обеспечивал их всем необходимым. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. В Висбадене планировали операции, проводили военные игры», - написал Валерий Залужный на своей странице в Facebook*.

Особо интересных деталей он не добавил. В отличие от The New York Times, которая сделала главной идеей материала - тайное участие Штатов в боевых действиях. Журналисты описала атаки ракетами HIMARS и ATACAMS по российским целям при помощи военных США. Также они рассказали, что американские офицеры координировали действия ВСУ не только в Висбадене, но и непосредственно в Киеве.

Пост Валерия Залужного, скорее, важен другим. Возникает ощущение, что у бывшего главкома ВСУ в контексте разговоров о возможных выборах президента Украины появилось желание напомнить о себе.

«Подтверждение, что он тесно сотрудничал и, вероятно, в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество с натовскими генералами, личные контакты, отношения - это имеет значение для Верховного главнокомандующего. А президент является Верховным главнокомандующим по конституции. Поэтому я думаю, что он считает, что это в плюс», - отметил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Возможно, что предвыборная кампания на Украине уже началась, о чем может свидетельствовать пост Валерия Залужного, и другие публикации. Ясность появится в начале мая. 5 мая - последний день, когда Верховная Рада должна либо продлить военное положение, либо отменить его, без чего выборы президента невозможны.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #ВСУ #предвыборная кампания #штаб #Валерий Залужный #Висбаден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 