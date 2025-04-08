Лихач протаранил четыре автомобиля на трассе в подмосковном Одинцове

ДТП с пятью автомобилями произошло 8 апреля в подмосковном Одинцове. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, причиной стал выезда на встречку одного из участников аварии.
Мужчина, по всей видимости, не справился с управлением и оказался на полосе для встречного движения. В результате он допустил столкновение с четырьмя машинами.
«В результате ДТП трое граждан получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГАИ, устанавливая все обстоятельства случившегося.
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