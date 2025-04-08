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Лихач протаранил четыре автомобиля на трассе в подмосковном Одинцове

По счастливой случайности, ДТП обошлось без жертв.
Константин Денисов 2025-04-08 21:44:32
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ДТП с пятью автомобилями произошло 8 апреля в подмосковном Одинцове. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, причиной стал выезда на встречку одного из участников аварии.

Мужчина, по всей видимости, не справился с управлением и оказался на полосе для встречного движения. В результате он допустил столкновение с четырьмя машинами.

«В результате ДТП трое граждан получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГАИ, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что Грузовик влетел в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве.

#в стране и мире #ДТП #Московская оласть
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