Лихач протаранил четыре автомобиля на трассе в подмосковном Одинцове

ДТП с пятью автомобилями произошло 8 апреля в подмосковном Одинцове. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, причиной стал выезда на встречку одного из участников аварии.

Мужчина, по всей видимости, не справился с управлением и оказался на полосе для встречного движения. В результате он допустил столкновение с четырьмя машинами.

«В результате ДТП трое граждан получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГАИ, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что Грузовик влетел в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве.