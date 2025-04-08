Российские ученые создали уникальный антибиотик против стафилококка

Золотистый стафилококк часто является возбудителем пневмонии, артрита, менингита и других внутрибольничных инфекций, которые связаны с высокой смертностью. Лечение болезней, вызванных этой бактерией все сложнее из-за ее устойчивости к антибиотикам. Так было до недавнего времени, пока ученые Московского физико-технического института совместно с коллегами из других вузов не синтезировали совершенно новое вещество.

«Нам удалось синтезировать антибиотическое вещество нового класса, относящееся к триазеноиндолам, которые способны преодолевать или быть активными против метициллин-резистентного стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью. Это общая работа нас и коллег-химиков», - рассказал директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.

Антибиотик уже продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях на животных. Он действует избирательно, поражая бактерии, но оставаясь малотоксичным для организма человека.

«Данное соединение способно быть активным против антибиотико-резистентного золотистого стафилококка и в два раза активнее, чем действующий классический антибиотик», - отметил Денис Кузьмин.

Врачи с нетерпением ждут уникальный препарат. Его появление ознаменует новый этап в лечении опасных инфекций. Российские ученые первые, кто создал подобное вещество. Исследования длились два года. Впереди много работы, опытов и клинических испытаний. Но уже через три-четыре года новый антибиотик станет лекарственным препаратом.