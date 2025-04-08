МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские ученые создали уникальный антибиотик против стафилококка

Новое вещество способно бороться с устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком.
Антон Войтович 2025-04-08 21:29:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Золотистый стафилококк часто является возбудителем пневмонии, артрита, менингита и других внутрибольничных инфекций, которые связаны с высокой смертностью. Лечение болезней, вызванных этой бактерией все сложнее из-за ее устойчивости к антибиотикам. Так было до недавнего времени, пока ученые Московского физико-технического института совместно с коллегами из других вузов не синтезировали совершенно новое вещество.

«Нам удалось синтезировать антибиотическое вещество нового класса, относящееся к триазеноиндолам, которые способны преодолевать или быть активными против метициллин-резистентного стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью. Это общая работа нас и коллег-химиков», - рассказал директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.

Антибиотик уже продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях на животных. Он действует избирательно, поражая бактерии, но оставаясь малотоксичным для организма человека.

«Данное соединение способно быть активным против антибиотико-резистентного золотистого стафилококка и в два раза активнее, чем действующий классический антибиотик», - отметил Денис Кузьмин.

Врачи с нетерпением ждут уникальный препарат. Его появление ознаменует новый этап в лечении опасных инфекций. Российские ученые первые, кто создал подобное вещество. Исследования длились два года. Впереди много работы, опытов и клинических испытаний. Но уже через три-четыре года новый антибиотик станет лекарственным препаратом.

#в стране и мире #ученые #препарат #Лекарство #золотистый стафилококк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 