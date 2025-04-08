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Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Новой Москве

Еще одного пострадавшего удалось спасти и госпитализировать.
Константин Денисов 2025-04-08 20:38:26
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в поселке Киевский в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В рабочем поселке Киевский загорелись две квартиры на 4-м этаже пятиэтажки. К сожалению, при тушении обнаружен погибший», – говорится в сообщении.

Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. Кроме того, спасатели смогли эвакуировать 18 человек.

Для борьбы с огнем на место прибыли 52 специалиста и 15 единиц техники. На данный момент известно, что открытое горение полностью ликвидировано.

#Москва #в стране и мире #МЧС РФ #пожары
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