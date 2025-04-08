Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Новой Москве

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в поселке Киевский в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В рабочем поселке Киевский загорелись две квартиры на 4-м этаже пятиэтажки. К сожалению, при тушении обнаружен погибший», – говорится в сообщении.

Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. Кроме того, спасатели смогли эвакуировать 18 человек.

Для борьбы с огнем на место прибыли 52 специалиста и 15 единиц техники. На данный момент известно, что открытое горение полностью ликвидировано.