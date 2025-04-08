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США выведут свои войска из польского хаба по поддержке Украины

Американские военные покинут Жешув.
Константин Денисов 2025-04-08 18:45:46
© Фото: IMAGO, Darius Mataitis, Global Look Press

США выведут свои войска из крупного польского хаба Жешув, который координировал военную помощь Запада Киеву. Об этом сообщает командование американской армии в Европе и Африке.

При этом сама временная база, существующая с 2022 года, сохранится, но перейдет под управление Польши и НАТО. Жешув располагается на равноудаленном 50-километровом расстоянии от границ с Украиной и Белоруссией.

«Важная работа по координации военной помощи Украине через Ясенку ((Жешуа. - Прим. ред.) будет продолжена под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США», - говорится в сообщении.

Войска США, которые находились в Жешуве, перейдут на другие постоянные базы в целях оптимизации и экономии.

Ранее сообщалось о том, что Польша завершила установку «электронного барьера» на границе с Белоруссией.

#Украина #Польша #сша #военные
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