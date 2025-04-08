США выведут свои войска из польского хаба по поддержке Украины

США выведут свои войска из крупного польского хаба Жешув, который координировал военную помощь Запада Киеву. Об этом сообщает командование американской армии в Европе и Африке.

При этом сама временная база, существующая с 2022 года, сохранится, но перейдет под управление Польши и НАТО. Жешув располагается на равноудаленном 50-километровом расстоянии от границ с Украиной и Белоруссией.

«Важная работа по координации военной помощи Украине через Ясенку ((Жешуа. - Прим. ред.) будет продолжена под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США», - говорится в сообщении.

Войска США, которые находились в Жешуве, перейдут на другие постоянные базы в целях оптимизации и экономии.

Ранее сообщалось о том, что Польша завершила установку «электронного барьера» на границе с Белоруссией.