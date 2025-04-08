Лантратова: выпускников колледжей лишили лазейки при поступлении в вузы

Государственная дума Российской Федерации сегодня приняла законопроект, согласно которому выпускники колледжей смогут поступить в высшие учебные заведения без сдачи Единого государственного экзамена только на схожую специальность. Документ вступит в силу с 1 сентября этого года.

В беседе с телеканалом «Звезда» депутат Яна Лантратова отметила, что вносящиеся в закон «Об образовании» изменения убирают лазейку для тех, кто просто хочет поступить в вуз в обход ЕГЭ.

«Почему очень часто школьники заканчивают девятый класс и идут в колледж? Остаются ли они потом там учиться? Это часто используется как некая лазейка для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. Ребята поступают, потом в сфере среднего профессионального образования не остаются, на рабочие специальности не идут, а используют эту возможность для поступления в высшие учебные заведения, что приводит к снижению качества образования», - подчеркнула парламентарий.

Депутат считает, что изменения в законодательстве помогут повысить качество среднего профессионального образования и решить проблему дефицита кадров.

Сейчас выпускники колледжей имеют возможность поступать в вузы на любую специальность без сдачи ЕГЭ. Вместо госэкзаменов они могут быть зачислены в институт или университет по результатам внутренних испытаний.