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Автоэксперт дал советы, как правильно ездить в слякотную погоду

Апрель в Москве преподнес автолюбителям неприятные сюрпризы.
Константин Денисов 2025-04-08 17:25:30
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о нескольких простых приемах, которые значительно облегчат жизнь водителям за рулем в снежную и слякотную погоду.

По словам Баканова, во-первых, следует держать дистанцию на дороге. Минимальная составляет три секунды. Во-вторых, руки на руле обязательно должны быть в положении «на десяти и двух часах» или «на девяти и трех».

«Можно перенять стиль езды дальнобойщиков - двигаться ровно, не ускоряясь и не замедляясь. Не тормозите на поворотах», - сказал эксперт.

Кроме того, для тех, кто уже успел «переобуться» на летнюю резину, Баканов посоветовал при езде по глубокому снегу ослабить давление в шинах - так колеса будут лучше держать сцепление с дорожным покрытием.

Ранее в Дептрансе Москвы призвали горожан выезжать в город только на зимней резине.

#Москва #Погода #водители #безопасность #дороги #наш эксклюзив
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