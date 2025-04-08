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Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в ВС в течение года

Согласно тексту закона, если решение о призыве на срочную военную службу не удалось исполнить в текущую призывную кампанию, то призывника смогут отправить в армию во время очередного призыва в течение года.
Тимур Шерзад 2025-04-08 16:50:33
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Закон о возможности исполнения решения о призыве на срочную службу в Вооруженных силах приняла Госдума России.  

Законопроект предусматривает возможность призвать гражданина на срочную службу в течение года, если по какой-то причине решение о его призыве не исполнили в текущую призывную кампанию. В таком случае гражданина должны отправить на службу во время очередного призыва. 

Помимо этого, закон освобождает от призыва на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, но прошедших военную службу в ДНР, ЛНР или же принимавших участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса начиная с 11 мая 2014 года. 

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла закон о дополнительном отпуске для родственников получивших ранения участников спецоперации. Этот отпуск должен быть неоплачиваемым. Максимальная продолжительность - 35 дней. 

 

#в стране и мире #призыв #Госдума России #срочная служба
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