Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в ВС в течение года

Закон о возможности исполнения решения о призыве на срочную службу в Вооруженных силах приняла Госдума России.

Законопроект предусматривает возможность призвать гражданина на срочную службу в течение года, если по какой-то причине решение о его призыве не исполнили в текущую призывную кампанию. В таком случае гражданина должны отправить на службу во время очередного призыва.

Помимо этого, закон освобождает от призыва на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, но прошедших военную службу в ДНР, ЛНР или же принимавших участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса начиная с 11 мая 2014 года.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла закон о дополнительном отпуске для родственников получивших ранения участников спецоперации. Этот отпуск должен быть неоплачиваемым. Максимальная продолжительность - 35 дней.