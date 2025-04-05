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Умер сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков

Юрий Коротков скончался на 70-м году жизни.
Сергей Лебедев 2025-04-05 09:18:02
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

В возрасте 69 лет скончался известный советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков. О трагедии сегодня ночью сообщила телевизионный критик Арина Бородина.

«Умер известный сценарист Юрий Коротков... Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым», - написала она в своем Telegram-канале.

За всю свою карьеру Юрий Коротков написал более двух десятков книг. В качестве сценариста он дебютировал в 1982 году в мультфильме «Эхо». Спустя десять лет он уже выступил в роли режиссера в фильме «Танцующие призраки».

В 2010 году Юрий Коротков получил премию «Золотой орел» за сценарий к фильму «Стиляги». А за четыре года до этого он номинировался на «Золотого орла» за сценарий к фильму «9 рота».

В 2014-м писатель был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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