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Расчеты Д-30 за день уничтожили три пункта управления БПЛА

Вражеские позиции на Северском направлении спецоперации обнаружили при помощи беспилотников.
2025-04-05 07:25:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские бойцы ежедневно уничтожают украинских националистов на Северском направлении специальной операции. Недавно артиллеристы 3-й гвардейской общевойсковой армии за день уничтожили три вражеских пункта управления беспилотниками.

Удар по противнику нанесли расчеты 122-мм гаубиц Д-30. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Артиллеристы работали в тесном взаимодействии с операторами разведывательных дронов, которые и обнаружили цель.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как восемь российских штурмовиков взяли два опорника. Они уничтожили 17 боевиков  и вышли без потерь.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Хоккей #гаубица #спецоперация #д-30 #МО РФ #пункт управления
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