Российские бойцы ежедневно уничтожают украинских националистов на Северском направлении специальной операции. Недавно артиллеристы 3-й гвардейской общевойсковой армии за день уничтожили три вражеских пункта управления беспилотниками.

Удар по противнику нанесли расчеты 122-мм гаубиц Д-30. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Артиллеристы работали в тесном взаимодействии с операторами разведывательных дронов, которые и обнаружили цель.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как восемь российских штурмовиков взяли два опорника. Они уничтожили 17 боевиков и вышли без потерь.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.