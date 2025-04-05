SHOT: причиной смерти рэпера Паши Техника стал септический шок

Российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) умер от септического шока, сообщает Telegram-канал SHOT. В последние дни жизни у него начали отказывать внутренние органы.

По данным канала, Ивлев был в искусственной коме. Ему давали максимальные дозы вазопрессоров (препараты, которые могут повышать кровяное давление в экстренных ситуациях) и антибиотиков, подключили к аппарату ЭКМО из-за отказа легких. Сепсис перешел в септический шок и привел к смерти.

Техника госпитализировали на Пхукете с отравлением в конце марта. Он был в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В четверг сообщалось о доставке 20 кг лекарств для его лечения, а в пятницу - о планах транспортировки в Бангкок. Однако перевозка была связана с риском из-за его состояния.

После клинической смерти и кровоизлияния, по данным бывшей жены Евы Каницкой, ему планировали сделать энцефалограмму, чтобы определить степень поражения мозга.

Музыканта похоронят в Москве, сообщает Mash. Тело Техника доставят из-за границы самолетом 5 апреля.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году основал хип-хоп группу Kunteynir.