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Роботизированные платформы с пулеметами и РПГ испытали в зоне СВО

Машину разработали военнослужащие, непосредственно участвующие в специальной военной операции.
2025-04-05 06:27:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Центр» показали работу дистанционно управляемых платформ на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Эти роботизированные машины используют для огневой поддержки штурмовых групп и доставки грузов на линию боевого соприкосновения.

Гусеничные платформы оснащены 12,7-мм пулеметом «Утес», гранатометами РПГ-7 и 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом Владимирова танковым.

Платформы предназначены для обеспечения прохода штурмовых групп, подвоза провианта и эвакуации раненых. К ним можно прикрепить тележки для выполнения дополнительных задач.

Управление осуществляется двумя пилотами: оператором БПЛА и оператором платформы. Машины выдвигаются на указанные точки и выполняют задачи по прикрытию штурмовых групп.

Роботизированную платформу разработали военнослужащие, непосредственно участвующие в специальной военной операции, рассказал командир отделения Николай Соболь. Бойцы отмечают эффективность платформ.

«Ехали по траве, их практически не было заметно, отстрелялись по ДОТам и укреплениям противника. Противник ничего не понял - такой эффект неожиданности был для них. Платформы близко заехали к позициям противника, отстрелялись, и потом пошла живая сила и заняла позиции», - рассказал гранатометчик Богдан Иванов.

Наземные робототехнические комплексы проходят апробацию и хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях.

#Минобороны России #РПГ-7 #КПВТ #СВО #пулемет «Утес» #роботизированная платформа
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