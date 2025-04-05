Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки новой лихорадки

Франция ввела чрезвычайный план действий из-за вспышки вируса чикунгунья на острове Реюньон в Индийском океане, который входит в состав страны. Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что только за одну неделю в марте на острове выявили шесть тысяч новых случаев заражения. Из-за этого региональное агентство здравоохранения при университетской больнице Реюньона объявило «белый план», который последний раз был активирован в январе 2022 года во время вспышки COVID-19.

По данным СМИ, начиная с августа 2024 года было выявлено более 20 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья. От этой лихорадки умерло уже два человека в возрасте 86 и 96 лет.

Кроме Реюньона, заболевание также зафиксировали на острове Майотта.

Уточняется, что переносчиками инфекции являются комары.

Также от этого заболевания нет препаратов и эффективных методов лечения.