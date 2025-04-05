Мина, «Ланцет», FPV-дроны: как бойцы «Востока» уничтожили танк ВСУ в ДНР

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинский танк Т-64 в районе населенного пункта Богатырь на территории ДНР. Эффектные кадры опубликовало Минобороны России.

В сообщении уточняется, что сначала бойцы ВС РФ сперва обездвижили боевую машину, подорвав ее на противотанковой мине. После чего они нанесли по танку удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», который вызвал детонацию боекомплекта танка.

«Дальнейшее поражение цели осуществлялось операторами FPV-дронов, которые несколькими попаданиями полностью уничтожили Т-64», - передает оборонное ведомство.

Уничтожение цели подтвердили данные объективного контроля, все действия корректировались в режиме реального времени оператором разведывательного БПЛА «Зала».

Ранее операторы ударных БПЛА группировки «Восток» показали, как преследуют ВСУ, не оставляя украинским боевикам шансов скрыться в районе сел Вольное Поле, Богатырь.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.